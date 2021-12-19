CHP'li Toprak: “Yeni ekonomik model, KKTC ekonomisini felç etti. Türkler Rum kesiminde işçi olarak çalışmak için sıraya girdi”

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Türkiye’deki iktidarın uyguladığı ekonomik modelin, Kıbrıs’ın kuzeyinde ekonomiyi felç ettiğini ifade etti, Kıbrıslı Türkler’in güneyde, ‘ağır işlerde’ çalışmak üzere sıraya girmesini ‘acı bir tablo’ olarak nitelendirdi.

Toprak, “İktidarın uyguladığı yeni ekonomik modelin yarattığı kriz tablosunu daha ağır şekilde yaşayan ve dünyayla tek bağlantısı Türkiye olan KKTC’de ekonomi felç olmuş durumdadır. KKTC’de iki bölgedeki işçi sendikalarının yaptığı anlaşmayla 8 bin Türk’ün Rum Kesimi’nde ağır işlerde çalışmak üzere sıraya girmesi çok acı bir tablodur” ifadelerini kullandı.

Toprak’ın açıklaması şöyle:

“Yeni ekonomik model, KKTC’ye yüksek enflasyon yoksulluk ihraç ediyor"

KKTC’de geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidarın muhalefete baskısı ve doğrudan müdahaleleri büyük tepki çekmesine rağmen, 23 Ocak’ta yapılacak milletvekili erken seçiminde de benzer iddialar KKTC medyasında yaygın şekilde dile getirilmektedir. İktidarın uyguladığı değersiz TL-yüksek kur-yüksek enflasyon ve yüksek zamlara yol açan yeni ekonomik modelin yarattığı kriz tablosunu daha ağır şekilde yaşayan ve dünyayla tek bağlantısı Türkiye olan KKTC’de ekonomi felç olmuş durumdadır. İktidarın yeni ekonomik modeli, Türkiye’yle yaptığı yıllık mali anlaşmalarla çarkları dönen KKTC’ye, ‘yüksek enflasyon ve yoksulluk’ ihraç ediyor. Pek çok malın yüzde 50-100 zamlandığı, bulunamaz hale geldiği, akaryakıt sıkıntısının baş gösterdiği Kuzey Kıbrıs’ta TL’de yüzde 100’e varan değer kaybı, sterlininin 20 lirayı aşması, ekonomik darboğazı iyice derinleştirdi.

8 bin işçi alımına bir günde 208 kişi başvurdu

Gazete manşetlerinde simidin 10 TL olması öne çıkarken, KKTC hükümeti temel gıda maddeleri ve pek çok üründe KDV’yi sıfırladı. Ödenemeyen borçlar için 31 Aralık’ta dolan yapılandırma süresini vergisiz, harçsız, cezasız olarak 31 Mart 2022’ye uzatmak zorunda kaldı. KKTC limanlarına taşımacılık yapan gemilerden alınan ücretlerde dolar/TL 10 liraya sabitlendi. İşçi-Memur-Öğretmen sendikaları ayakta. Yoksullaşan kuzeyde İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-SEN ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İşçi Sendikaları SEK arasında varılan anlaşmayla güneyde inşaat işçiliği, restoran ve otellerde çalıştırılacak 8 bin işçi alımına bir günde 208 kişi başvurdu. Kişi başı milli geliri 30 bin dolara ulaşan güneye gitmek için başvuranların büyük bölümü üniversite mezunu gençlerden oluşuyor. Bununla birlikte orta yaştaki çok sayıda kişinin de güneyde iş için başvurması, üzücü ve acı bir tablodur. Başvuranlardan Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşı (GKRY) kimliğine sahip olmalarının istendiğini duyuran TÜRK-SEN, KKTC’de artan işsizlik, pahalılık, yüksek enflasyon, kazançların yetersizliğinden ötürü binlerce kişinin güneyde çalışmak istediğini, Rum kesiminde çalışma başvurularının ocak sonuna kadar süreceğini belirtiyor. Rum yönetimi daha fazla işçi talep ederse başvuru süresi ocak sonrasına uzatılacak.

"İktidar KKTC'nin egemenliğini yok sayıyor"

BM ve AB’den KKTC’nin varlığının ve egemenliğinin tanınmasını ve iki devletli çözümün müzakere edilmesini isteyen iktidar, uyguladığı ekonomik model ve politikalarla KKTC siyasetini tasarlamaya çalışıyor. Seçimlere müdahale ederek KKTC’nin egemenliğini yok sayıyor. İktidarın KKTC’yi arka bahçesi gibi görmesi, halkın vergileriyle KKTC’ye sağlanan mali-ekonomik desteği baskı aracı olarak kullanma planları, KKTC halkına ve iradesine saygısızlıktır. Kabul edilemez!”