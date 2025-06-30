CHP kurultayı davasında ara karar

CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, gözlerin çevrildiği dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Dava saat 10.00'da başladı.

Davada neler oldu?

Davanın ilk bir saatinde avukatların beyanları alındı.

Davacı Lütfü Savaş ve diğer delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, bir kez daha mutlak butlan ifadesini kullandı.

Divan başkanının tarafsız davranmadığı yönünde beyanda bulunan Üregen, bu kapsamda genel başkanlık seçiminin şaibeli olduğunu savundu.

Avukat Üregen, olağan ve olağanüstü kurultayın geçersiz olduğunu savunarak bu davada sözlü yargılamaya geçilmesini istedi.

Şikayetçilerin avukatı Üregün, davaya katılma talebinde bulunan Parti Meclisi üyelerinin bu talebinin de reddini istedi.

CHP Avukatı: Dava konusuz kaldı

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise davacı avukatının Özgür Özel'e yönelik "gayri meşru" ifadesine tepki gösterdi.

Çağlayan, "Amaç sandık koymaktır, sonuç ortaya çıkmıştır, haliyle de dava konusuz kalmıştır." dedi.

CHP avukatları ek süre istemedikleri beyanında da bulundu.

Dava ertelendi

Mahkeme heyeti davayı 8 Eylül'e erteledi.

Ne isteniyor?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve üç delegenin başvurusu üzerine açılan davada, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talep ediliyor.

Son celsede ne oldu?

26 Mayıs günü görülen son celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi.

CHP avukatları ne diyor?

Mahkeme heyeti, CHP'nin gerçekleştirdiği tüzük kurultayı öncesinde geçerli olan tüzüğün mahkemeye sunulmasını istemişti.

CHP avukatları, bu kurultayın iptalini isteyenlerin iç tüzük yollarını tamamlamadığını savunmuştu. Avukatlar, davaya konu itirazın muhatabının ilgili Yüksek Seçim Kurulu olduğunu kaydetmişti.

Yetkisizlik incelemesi devam ediyor

Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.