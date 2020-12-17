Çeler: “Tekrar kapanma olursa, sektörler batacak”

TDP Milletvekili Zeki Çeler Meclis kürsüsünden azınlık hükümetine eleştirilerde bulundu. Hükümetin bir seçim hükümeti olduğunu ancak 28 sayfalık bir hükümet programının ortaya konduğunu kaydeden Çeler “Aslında 6 sayfa olsa ve her ay bir sayfayı hayata geçireceğiz dense daha inandırıcı olurdu” dedi.

Çeler, “UBP’nin olduğu hükümetlerde yapılan siyasetin toplumun bütününe hizmet edecek şekilde değil, bireysel ve zümresel destekler üzerinden kurulduğunu” savundu.

Ülkede ekonomiyi canlı tutmak adına neler yapılması gerektiğiyle ilgili gerek Meclis’te gerek sosyal medya ve basında, gerek ilgili bakanlarla görüştüklerini dile getiren Çeler eğitim ve turizmin ekonomiye faydasının ortada olduğunu ancak pandemi sürecinde yeterli çalışma yapılmadığı için sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Yerel vakalarda bir artış başladığına işaret eden Çeler bunun tekrar bir kapanmayı getirmesi halinde zar zor ayakta duran sektörlerin batacağını belirtti.

QR kodlu bilekliklerin gerekliliğini daha önce de ifade ettiklerini söyleyen Çeler, bu sistemin çok daha akıllıca olacağını dile getirdi.

Kapalı kalınan sürede yaşananlardan hiçbir ders çıkarılmadığını dile getiren Çeler, “En azından kayıt altında olan sektörlerde hangi sektörde hangi milletlerden çalışan var, nerede nasıl yaşıyorlar hepsinin istatistiki verileri çıkarılması gerekir ki tekrar kapanma yaşanırsa atılacak adımlar, ödenecek sosyal destekler için hazır bir veri tabanı bulunsun” dedi.

Öte yandan bunlar yapılmadığı için turizm ve diğer tüm sektörlerin kapanma noktasına geldiğini anlatan Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın enkaz halde olduğunu ifade etti. Çeler “Bakan Çağman bir gol de asgari ücretten yedi” dedi.

Çeler eğer QR kodlu bileklik gibi doğru adımlar atılmış olsa eğitim ve turizm sektörlerindeki sorunların yaşanmayabileceğini anlattı.

Çeler pandemi konusunda halka maske takma ve kalabalıkta bulunamama görevi düşerken hükümete de ekonomi ve benzeri alanlarda denetim mekanizmalarını hayata geçirmek düştüğünü söyledi.

Yaşanan siyasi ve ekonomik müdahaleler konusunda cesaretle hareket etmek gerektiğini dile getiren Çeler, “tekrar iktidar olmak için değil toplumun iktidarı için çalışmak” gerektiğini kaydetti.

Türkiye’yle “bağımlı değil bağlı” bir ilişki kurulması gerektiğini söyleyen Çeler bu durumda kimsenin Türkiye’ye sırt çevirmeyeceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zor bir bakanlık olduğunu anlatan Çeler, Bakan Çağman’a kolaylıklar diledi.

Çeler oylamada ret oyu vereceklerini söyledi.