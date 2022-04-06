Çelebi: “Belediyemizi ne kapatırız, ne de birleştiririz”

Günlerdir Meclis önünde eylemlerini sürdüren, bugünkü komite toplantısından çıkacak sonucu bekleyen Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, “Belediyemizi kapattırmayacağız buradayız, bekliyoruz” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çelebi, UBP kanadının komite toplantısına halen katılmadığını belirtti, süreci eleştirdi.

Sonuç alıncaya kadar mücadelelerinin süreceğini söyleyen Çelebi, “Belediyemizin kapanmasını istemiyoruz. Kapattırmayız da, aksi bir karar çıkarsa buradan ayrılmayacağız” dedi.

Çelebi, kriter göstermeden kapalı kapılar ardında belediyelerle ilgili alınan karara yönelik direnişlerinin süreceğini ifade ederek, “Belediyemizi ne kapatırız ne de başka bir belediye ile birleştiririz. Bölgemizi, kimsenin arka bahçesi yapmayacağız” şeklinde konuştu.

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