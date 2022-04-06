Besim: Bilgilendirme yapılmadı, komitenin toplanmasını bekliyoruz

Belediyelerin kapatmaya karşı sürdürdüğü eylem Meclis önünde sürerken, ‘reformu’ görüşecek Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi halen toplanamadı.

‘Belediye reformunun’ görüşüleceği İdari Kamu ve Sağlık Komitesi’nin halen toplanamamasını eleştiren komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim, “Bize bilgilendirme yapılmadı, bekliyoruz” dedi.

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündemiyle komitenin saat 10.00’da toplanacağı açıklanmıştı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun toplantı öncesi Meclis’te komite Başkanı Özdemir Berova ve UBP’li vekillerle durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Komite toplantısının ne zaman başlayacağı ise hala netleşmedi.

Besim: UBP'yi bekliyoruz

‘Belediye reformunun’ görüşüleceği İdari Kamu ve Sağlık Komitesi’nin halen toplanamamasını eleştiren komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim, “Bize bilgilendirme yapılmadı, bekliyoruz” dedi.

UBP’li komite üyelerinin Başbakan Faiz Sucuoğlu ile toplantı halinde olduklarını söyleyen Besim, “Ne yapacağız diye sorduk. Bize toplantı bitince geleceklerini söylediler. Halen bekliyoruz, buradayız” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Besim, sendika ve belediye başkanlarının da komite toplantısını takip etmek üzere Meclis’te olduklarını belirtti.

Besim sözlerine şöyle devam etti: “Çok önemli bir konu. Reform dediler ama belediyelerin kapatılması üzerinden bunu yaptılar. Ancak ne kriter, ne hazırlık var. Böyle bir konuyu çok kısa süreye sıkıştırdılar.

Hazırlıksız olduklarını biliyoruz, yanlışlıklarını buluyoruz. 5000 bin kriterini kaldırıp, 20 bin kriterini getirdiler. Toplum çok gergin. Çözüm üreteceklerine ateş topu gibi belediyeler reformunu kucağımıza attılar. İzledikleri yol tamam değil. Ortak akıl, kriter yok.

Belediyelerin ‘kapatma öfkesi’ büyüdü

EYLEMDEN KARELER