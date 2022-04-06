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CTP vekilleri Meclis’te, belediye çalışanları dışarıda mücadeleye devam ediyor

CTP vekilleri Meclis’te, belediye çalışanları dışarıda mücadeleye devam ediyor

CTP Milletvekilleri, “Belediyeler Reformu”nu görüşecek olan ‘Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne, belediye emekçilerinin yelekleriyle katıldı.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri, “Belediyeler Reformu”nu görüşecek olan ‘Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne, belediye emekçilerinin yelekleriyle katıldı. Hükümetin hazırladığı ‘Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’ ile kapatılması gündemde olan Dikmen Belediyesi, Esentepe Belediyesi, Akdoğan Belediyesi, Serdarlı Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları Meclis önünde eylem yapıyor.

 CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri de dışarıya çıkarak eyleme destek belirtirken, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da eyleme katılarak destek verdi. CTP milletvekilleri desteğin ardından Meclis’e belediye emekçilerinin yelekleriyle döndü.

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