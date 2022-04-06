Belediyelerin ‘kapatma öfkesi’ büyüdü

Hükümet’in ‘Belediyeler reformu’yla kapatılması öngörülen belediyeler arasında yer alan Yeniboğaziçi ve Dikmen belediyelerinin pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi önünde başlattıkları “süresiz oturma eylemi”ne Esentepe Belediyesi ve Serdarlı Belediyesi de katıldı. Yarın da Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri eyleme destek verecek.

Belediyelerin ‘reform öfkesi’ sokağa taştı. Meclis önünde toplanan belediye çalışanları ve bölgeliler, kapatmaya karşı eylem yapıyor.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Yeniboğaziçi ve Dikmen belediyelerinin başlattıkları “süresiz oturma eylemi”ne Esentepe Belediyesi’nin de katılarak destek vereceğini açıklamış, “mücadelenin gücünü artıracaklarını” söylemişti.

Meclis önünde toplanan belediye çalışanı ve bölgelilerden oluşan eylemciler Gönyeli ve Hamitköy Çemberlerini trafiğe kapatacaklarını ifade etti.

Komite de yeniden ‘reform’ için toplanacak

Belediyeler Meclis önünde eylemlerini sürdürürken, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi de gündemindeki “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere bugün yeniden toplanacak.

EYLEMDEN DAKİKA DAKİKA GELİŞİMELER

09.50 Eylemciler iş araçlarının üzerine çıkarak pankart açtı, alanda "birlik mücadele dayanışma" sloganları atılıyor. Büyük iş araçlarının korna sesleri hiç susmuyor, sesler merkezin birçok noktasından duyuluyor...

09.55 Eylemciler Serdarlı Belediyesi’nin de geldiğini anons etti, bu durum alkışlarla karşılandı.

10.00 Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “belediyeler reformu geri çekilene kadar” mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Yeniboğaziçi, Dikmen ve Esentepe Belediyelerinin Meclis önündeki eylemine yarın Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Beledilerinin de katılacağını söyleyen Yalınkaya, mücadelelerinin çoğalarak artacağını kaydetti.

Yalınkaya, gerçekler gözetilerek değil haritalar üzerinde yapılan belediyeler reformuna karşı olduklarını ve geri çekilmemesi halinde eylemlerine belediyelerin katılım sayısını artırarak devam edeceklerini belirtti.

Önceliklerinin 51/95 saylı Belediyeler Yasası olduğuna da dikkat çeken Yalınkaya, bilimsel verilerden uzak acele hazırlanan bu reforma karşı olduklarını yineledi. (TAK)

EYLEMDEN KARELER

Fotoğraflar Burçin Aybars