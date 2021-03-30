Çaydanlığa uyuşturucu saklayan zanlı, teminata bağlandı

Lefkoşa'daki evinde yapılan aramada çaydanlığa gizlenmiş uyuşturucu madde bulunan zanlı A.G, bugün çıkarıldığı mahkemece yargılanıncaya değin teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ramadan Karahüseyin, zanlı A.G.’nin Lefkoşa’ki evinde mahkeme emri ile aramada, çaydanlıkta gizlenmiş 33 paket halinde küçük naylon içerisinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 15 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet beyaz renk naylon parçaları bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve söz kokusu maddeleri 21 Mart tarihinde 6 bin TL karşılığında 18 gram olarak aldığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Karahüseyin, ayrıca zanlının konu maddeleri müşteri bulması durumunda paket balı 250 TL karşılığı satacağı itirafında da bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Karahüseyin, zanlının işlediği tespit edilen suçların “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” olduğunu, “Uyuşturucu madde satma” suçunu işleme niyeti olduğunu ancak bu suçu işlemediğini dile getirerek, öte yandan soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını açıkladı. Karahüseyin, zanlının davaları görüşülünceye kadar Mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ifadesinde uyuşturucu madde satmasa da böyle bir niyetin olduğu yönünde beyan bulunduğuna dikkati çekti. Sağer, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 125 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.