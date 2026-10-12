Cumhurbaşkanlığı Eğitim Birimi’nin “Yaşayan Okul Projesi” tanıtılıyor
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Birimi tarafından hazırlanan ve yürütülen Yaşayan Okul Projesi’nin tanıtım etkinliği çarşamba günü yapılacak.
A+A-
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Birimi tarafından hazırlanan ve yürütülen Yaşayan Okul Projesi’nin tanıtım etkinliği çarşamba günü yapılacak.
Etkinlik, saat 18.00’de Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da yer alacak.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre “Her Yer Okul” anlayışıyla hayata geçirilen proje, öğrencilerin öğrenme süreçlerini okul sınırlarının dışına taşıyarak mekânlarla, insanlarla ve toplumsal bellekle buluşmalarını amaçlıyor.
Bu haber toplam 201 defa okunmuştur
Etiketler : cumhurbaşkanlığı, her yer okul