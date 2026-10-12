Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç’ın iş kazasında yanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından iş güvenliği ve usulsüz terfilere karşı başlattığı grev ve eylemler 8’inci gününe girdi.

Kamuda örgütlü sendikaların da destek verdiği mücadele kapsamında Belediye Emekçileri Sendikası (BES) bugün greve çıktı.

BES’e üye emekçiler, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde toplanarak eylem yaptı. Emekçiler, buradan KIB-TEK Genel Müdürlüğü’ne yürüdü.

"Başbakan dışarı!"

EL-SEN ve BES emekçileri, Ünal Üstel'in "icraatlarını" açıklayacağı Pasha Otel önünde toplandı.

Emekçiler, "Başbakan dışarı" sloganları eşliğinde Ünal Üstel'i dışarıya davet etti.

Otel önünde konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, "Benim emekçim yoğun bakımda yatıyor, hayatı kurtaracak projeleri açıklanacakmış! Başbakan buraya gelecek!" Açıklaması yaptı.

Yalınkaya: "6 belediyede grevdeyiz"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIBTEK) 5 Ekim’den bu yana sürdürdüğü grev ve eylemlere destek amacıyla bugün 6 belediyede iş bırakıldı.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada; örgütlü oldukları Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Lefke Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Erenköy-Karpaz Belediyesi ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde bir günlük grev uyguladıklarını söyledi.

Talepler taahhüt altına alınmazsa mücadele daha da büyüyecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) da El-Sen’in grevine destek vereceklerini açıklamıştı.

Söz konusu üç sendika, Üstel Hükümeti ve KIB-TEK Yönetimi’nin talepleri gün içinde taahhüt altına almaması durumunda yarından itibaren El-Sen’in grev ve eylem programına katılacak.