‘Avcılık, Atıcılık, Denizcilik ve Doğa Sporları Buluşma Günü’ düzenleniyor

Girne Belediyesi katkılarıyla ve Girne Bölgesi Dernek, Kulüp ve Birlikler Organizasyonu ile “Avcılık, Atıcılık, Denizcilik ve Doğa Sporları Buluşma Günü” etkinliği düzenliyor.

25 Ekim Pazar günü saat 10:00’da Girne Batı Doğa Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, avcılık, atıcılık, denizcilik ve doğa sporları alanlarında faaliyet gösteren dernek, kulüp ve birlikler bir araya gelecek.

Etkinlik alanında ayrıca yiyecek ve içecek stantları ile avcılık, atıcılık, doğa sporları ve denizcilikle ilgili ürünlerin yer alacağı stantlar da kurulacak. Etkinlik sahnesinde ise Grup Otantik yer alacak.