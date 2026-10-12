KTÖS, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda bugün iş bırakacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), özel eğitim öğretmeni eksikliği gerekçesiyle Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda bugün 14.00–15.30 saatleri arasında toplu iş bırakma eylemi yapacak.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, yazılı açıklamasında, Girne ve Mağusa’daki öğretmen eksikliğinin özel gereksinimli öğrencilerin eğitimini aksattığını söyledi.

Kaçmaz, eksiklik nedeniyle öğrencilerin bireysel eğitim planlarının uygulanmasında, gelişimlerinin izlenmesinde ve ihtiyaç duydukları desteği almalarında sorun yaşandığını söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu sınavında başarılı olmuş 40 özel eğitim öğretmeninin göreve hazır beklediğini ifade eden Kaçmaz, mevcut öğretmenlere ek yük verilmesinin çözüm olmadığını; bunun öğrencilere ayrılan zamanı ve eğitimin niteliğini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kaçmaz, Eğitim Bakanlığına öğretmen açığını gidermesi ve ihtiyaç duyulan okullara yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni ataması çağrısında bulundu.