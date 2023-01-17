Candan: Ahmet Ünsal’ın söylemleri İslam dinine de zarar veriyor

CTP Milletvekili Armağan Candan, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın açıklamalarının İslam dinene de zarar verdiğini belirterek, “Bu şahıs derhal görevden alınmalıdır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan Cumhuriyet Meclisi'nde, “Kıbrıslı Türkler Bu Zihniyetle Yönetilmeyi Hak etmiyor” konulu güncel konuşma yaptı.

Candan, akaryakıt krizi olmadığının söylendiğini ancak vatandaşın benzin bulmakta zorluk yaşadığını savunarak, “Elektrik yok benzin yok halk bıkıp usandı. Ülkede büyük bir başıboşluk var” dedi.

Hükümetin 4 üyesinin Ankara’da olduğunu ancak ne konuşmaya gittiklerinin bilinmediğini söyleyen Candan, toplumun gerçek ihtiyaçlarının masaya konması gerektiğini ve son yıllarda bunun yapılmadığını vurguladı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsüne ilişkin artan sorunlar duyduklarını söyleyen Candan, Güzelyurt bölgesine önemli katkılar katkılar yapan üniversitenin ciddi sorunlarla boğuştuğunu, 14 çalışanın işine son verildiğini ve gerek öğrenciler gerekse çalışanlar için kampüsteki koşulların kötüleştiğine ilişkin iddialar bulunduğunu belirtti.

Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın açıklamalarına yönelik soruşturma başlatıldığının haricinde hükümetten açıklama gelmediğini söyleyen Candan, “Bu şahıs görevden alınmalıdır. Bu söylemler İslam dinine de zarar veriyor. Toplumda da infial yaratıyor” dedi.

Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve halkın bu konudaki tepkilerinin dikkate alınması gerektiğin dile getiren Candan, bu konunun göz ardı edilemeyeceğini, gündemden düşürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti.