Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangına karanan ve havadan müdahale başlatıldı.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.

9 köy boşaltıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

Dumandan etkilenen 48 kişi tedavi ediliyor

Bakan Yerlikaya, yangında 54 kişinin dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın ise tedavisine devam edildiği bilgisini paylaştı.

TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Çanakkale'deki orman yangınının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirterek, "Elbette şu an itibarıyla gece olması hasebiyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle mücadele devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla beraber gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları da yine mücadeleye katılmış olacaklar." dedi.

Çanakkale'ye gelerek incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadeleye devam ettiğini dile getirdi.

"7 ev hasar gördü"

Tahliye edilen köylerden Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 evin hasar gördüğünü belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Tedbiren 9 köyde bazı önlemler alınmış ve 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde diğer 3 köy de boşaltıldı. Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı. Bu köylerden Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 ev şu ana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. İhtimalen boşaltılmak üzere tedbir alınmış diğer 3 köy de yine akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı köy sakinlerine ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili şu anda herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın bir yaşlı bakımevi vardı. Burada 41 yaşlımız, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi. Yine ayrıca bu bahsetmiş olduğum 9 köyden de 29 vatandaşımız Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu. Talep edenler olursa diye yine Kredi Yurtlar Kurumunda ve diğer alanlarda yer ayrılmış vaziyette."