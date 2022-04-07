Çalıştıkları işyerinden malzeme çaldılar, tutuklandılar

Çalıştıkları işyerinden toplam bin 900 TL değerinde malzeme çalan zanlılar R.H ve A.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, iki zanlının ‘Müstahdem Tarafından Sirkat’ suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 6 Nisan saat 12:00 raddelerinde R.H ve A.A’nın müstahdemi oldukları özel bir işletmeye ait toplam değerleri 1900 TL olan 3 metre uzunluğunda 48 adet U30 ve 12 adet C60 ebatındaki toplam 60 adet asma tavan profilini sirkat ettiklerini söyledi. Polis, konu malzemelerin bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını da belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.