Çalışma Bakanı Çağman’ın istifa sancısı

KKTC ve TC arasında imzalanan protokolde de yer alan, İş Yasası’nda ‘toplu iş sözleşmesi ve hizmet akitlerine sınırlama’ getirmeyi amaçlayan değişikliğe sıcak bakmadığını açıklayan, ardından da istifası siyasi kulislerde konuşulan Çalışma Bakanı Koral Çağman dün ‘istifa trafiği’ yaşadı…

Bakanlığı’nda personelle vedalaştığı öğrenilen Koral Çağman, elinde bir zarfla Başbakanlığı gitti, ne girişte, ne de çıkışta konuştu… Başbakan Ersan Saner, Çağman ile ‘rutin’ bir görüşme yaptığını açıklasa da hem DP, hem de YDP kanadından ‘istifayı’ doğrulayan açıklamalar yapıldı.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer: Çağman, görevi yapmak istemediğini, bakanlığa ısınmadığını söyledi

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı: DP dinamikleri devreye girer, Serdar Denktaş Çalışma Bakanı olur

Ayşe GÜLER

KKTC ve TC arasında imzalanan mali protokol yine bir “istifa”yı gündeme getirdi. İş Yasası’nda ‘toplu iş sözleşmesi ve hizmet akitlerine sınırlama’ getirmeyi amaçlayan değişikliğe sıcak bakmadığını açıklayan, ardından da istifası siyasi kulislerde konuşulan Çalışma Bakanı Koral Çağman dün hareketli bir gün yaşadı.

Siyasi kulisler gün boyunca “istifa” gündemi ile çalkalandı. Personeli ile vedalaştığı öğrenilen Çalışma Bakanı Koral Çağman, elinde bir zarfla Başbakanlığı gitti, ne girişte, ne de çıkışta konuşmadı… Başbakan Ersan Saner, Çağman ile ‘rutin’ bir görüşme yaptığını açıklasa da hem DP, hem de YDP kanadından ‘istifayı’ doğrulayan açıklamalar yapıldı.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Çalışma Bakanı Çağman’ın “Görevi yapmak istemediği, bakanlığa ısınmadığı” yönünde kendisine bilgi verdiğini, kendisinin de ‘hayırlı olsun’ dediğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın görevden istifa ettiği iddialarının ardından, “Bu durum hükümeti etkilemez. Böyle bir durumda DP dinamikleri devreye girer, Serdar Denktaş Çalışma Bakanı olur” dedi.

Makam aracıyla ayrıldı, açıklama yapmadı

Çağman, dün öğlen saatlerinde Başbakan Ersan Saner ile görüştü. Toplantı öncesinde Çağman’ın elindeki dilekçe dikkat çekti.

Başbakanlığa girişinde görevi bırakacağına yönelik iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Çağman, "Başbakan ile görüşmem var" demekle yetindi.

Çağman, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından koşar adımlarla yeniden makam aracına binerek, açıklama yapmadan Başbakanlık binasından ayrıldı.

‘Rutin görüşme’ dendi…

Basının ısrarlı soruları üzerine Başbakanlık Danışmanı Durali Güçlüsoy, Başbakan Ersan Saner ile Çalışma Bakanı Çağman'ın 'rutin' görüşme gerçekleştirdiği yönünde gazetecilere bilgi verdi.

Başbakan Ersan Saner ise Başbakanlık binasından ayrılmadan önce gazetecilerin yanına gelerek, Koral Çağman'ın istifa sunmadığını söylemekle yetindi, detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Koral Çağman, Serdar Denktaş ve Fikri Ataoğlu’na ise ulaşılamadı.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

Çağman, görevi yapmak istemediği, bakanlığa ısınmadığını söyledi

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Çalışma Bakanı Çağman’ın “Görevi yapmak istemediği, bakanlığa ısınmadığı” yönünde kendisine bilgi verdiğini, kendisinin de ‘hayırlı olsun’ dediğini kaydetti.

Özcafer, “Çağman ile telefonda konuştuk. Bana istifasını vereceğini söyledi” şeklinde konuştu.

Bu kararı almasında Demokrat Parti’nin ilgisi olmadığını söyleyen Özcafer, Çağman’ın fikir değişikliği yapıp yapmayacağını bilmediğini, bu konudaki son kararın Genel Başkan Fikri Ataoğlu tarafından verileceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı:

DP dinamikleri devreye girer, Serdar Denktaş Çalışma Bakanı olur

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın görevden istifa ettiği iddialarının ardından, “Bu durum hükümeti etkilemez. Böyle bir durumda DP dinamikleri devreye girer, Serdar Denktaş Çalışma Bakanı olur” dedi.

Çağman’ın İş Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili huzursuzluğunu bildiğini de aktararak, “Ne karar aldı bilmiyorum. Sabaha kadar bir gelişme olmamıştı” şeklinde konuştu.

Böyle bir istifa olduysa da bakan Çağman’ı aldığı karardan vazgeçirmeye çalışıldığı yönde bilgi aldığını belirten Arıklı, “Başbakan gerekli teması kurdu, görüşme yaptı” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, bunun yanı sıra Çağman’ın kararına da saygı göstermek gerektiğini aktararak, “Koral bey siyasete ısınamadığını, bu işi sevmediğini söyleyen birisi” dedi.

Kabine değişikliğine yönelik soruya ise Arıklı, “Hem DP hem UBP’nin bakanlık sayısı belli. İstediklerini görevden alırlar, bu en doğal hakları. Bu konuda ortaklarına haber vermeye gerek yok” şeklinde cevap verdi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz gün hükümet, İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısı Meclis’e sunmuş, "Yenisi imzalanana kadar toplu iş sözleşmesinin geçersiz olması" anlamına geldiği konuşulan tasarının ivediliği gergin tartışmaların ardından geri çekilmişti.

Çağman, İş Değişiklik Yasası’nda yapılan değişiklikle 1 yıl içerisinde toplu iş sözleşmesi yenilenmezse eski hükümlerin devam edeceğini savunmuş, bu sırada muhalefet; Bakan Çağman’a yasada toplu iş sözleşmesine yönelik atfın neden çıkarıldığını sormuştu.

Eleştirilerin ardından bakan Çağman, toplu iş sözleşmesinin ortadan kaldırılması konusunun kendisini de rahatsız ettiğini, emekçinin haklarını geri götürecek bir tavır içerisinde olmayacağını dile getirmişti.

Hasipoğlu'ndan Çağman yorumu:

DP'nin kendi içindeki tartışma

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma Bakanı Koral Çağman'ın Başbakan Saner ile görüşmesini değerlendirdi, "İstifa olayı yok, olsaydı bakan resmi açıklama yapardı" dedi.

Hasipoğlu, bir an için Çalışma Bakanı Koral Çağman'ın istifa ettiği varsayılsa bile böyle bir olayın DP'yi ilgilendirdiği ifade ederek, "Yaşananlar, DP'nin kendi içindeki tartışma" şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN'e değerlendirme yapan Hasipoğlu, çoğunluğa etki edecek bir durum olmadığını, hükümetin devam ettiğini kaydetti.