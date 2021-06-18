CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 6 aylık Hükümet’in daha kurulurken 3 bakanın yerinin değiştirildiği, bir bakanını yerinin değiştirildiğini hatırlattı, şimdi bir bakanın daha istifasının gündemde olduğuna işaret etti.

“Memleketin hali perişan, ama ne gam” diyen Erhürman, Hükümet’in bu kadar soruna karşın ‘sandalye oyunu’ oynadığını altını çizdi.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Altı aylık hükumet. Daha kurulurken üç bakanın gerekçesi hala anlaşılamayan sebeplerle yerlerinin değiştirilmesiyle başladı. Sonra bir bakan gitti, yerine yenisi geldi, bir bakanın bakanlığı değişti. Şimdi bir bakanın daha istifa etmesi gündemde. Çocukluğumuzda oynadığımız sandalye oyunu geliyor akla. Memleketin hali perişan, ama ne gam! Hükumette sandalye oyununa devam!!!”