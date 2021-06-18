"DP dinamikleri devreye girer, Denktaş bakan olur"

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın görevden istifa ettiği iddialarının ardından, “Bu durum hükümeti etkilemez. Böyle bir durumda DP dinamikleri devreye girer, Serdar Denktaş Çalışma Bakanı olur” dedi.

Çağman’ın İş Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili huzursuzluğunu bildiğini de aktararak, “Ne karar aldı bilmiyorum. Sabaha kadar bir gelişme olmamıştı” şeklinde konuştu.

Böyle bir istifa olduysa da bakan Çağman’ı aldığı karardan vazgeçirmeye çalışıldığı yönde bilgi aldığını belirten Arıklı, “Başbakan gerekli teması kurdu, görüşme yaptı” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, bunun yanı sıra Çağman’ın kararına da saygı göstermek gerektiğini aktararak, “Koral bey siyasete ısınamadığını, bu işi sevmediğini söyleyen birisi” dedi.

Kabine değişikliğine yönelik soruya ise Arıklı, “Hem DP hem UBP’nin bakanlık sayısı belli. İstediklerini görevden alırlar, bu en doğal hakları. Bu konuda ortaklarına haber vermeye gerek yok” şeklinde cevap verdi.