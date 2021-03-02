“Boşanma aşamasındaki eşini zorla kaçırdı, taciz etti”

Girne’de meydana gelen şiddet tehditi, zorla insan kaçırma ve cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ö.H bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, 1 Mart 2021 tarihinde Girne'de zanlı Ö.H’nin boşanma aşamasında olduğu eși S.H’yi telefoniyen arayarak kendisine oturma izni çıkartacağı ve bulunduğu yere konuşmak için gelmesini, gelmediği takdirde kalmakta olduğu eve gidip yıkacağını her şeyi göze aldığını söyleyip şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis olayın akabinde müşteki S.H’nin Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan Türk Ocağı Otoparkı’na gelmesini sağlayıp rızası olmaksızın aracına kolundan tutup zorla bindirip darp ettikten sonra zorla Boğaz Piknik alanına götürdükten sonra cinsel tacizde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis ancak zanlının müştekinin rızası olmadığından dolayı herhangi bir eylemde bulunmadığını ve müşteki bırakarak olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Suçunu kabul etti

Polis memuru Kesat yapılan şikâyet üzerine zanlı Ö.H’nin tutuklandığını ve ifadesinin temin edildiğini ancak suçunu kabul etmediğini mahkemeye aktardı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması, 100 bin TL değerinde şahsi kefalet imzalayıp, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.