Türkiye futbol takımlarının bizim takımlarımızla maç yapamazken, Kıbrıslı Rum takımlarla maç yaptığına, Fenerbahçe’nin Ercan’dan değil, Rodos üzerinden Larnaka’dan geldiğine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sordu: “Siz hala "dünya ve Kıbrıs Rum tarafı iki ayrı, eşit egemen devleti kabul edene kadar biz, Sarayönü'nde, böyle iyiyiz" demeye devam ediyorsunuz öyle mi?!”

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

1. Türkiye'nin futbol takımları Kıbrıs Rum takımlarıyla maç yapıyor ama bizim takımlarımızla yapamıyor.

2. Fenerbahçe Kıbrıs'a Ercan'dan değil, Rodos üzerinden, Larnaka'dan geliyor.

3. Güneye geçebilen KKTC vatandaşları maçı tribünden izleyebilecek olanlar ve izleyemeyecek olanlar olarak ikiye ayrılıyor...

Bu, işin yalnızca futbol tarafı (onun da sadece bir kısmı)... Ve siz hala "dünya ve Kıbrıs Rum tarafı iki ayrı, eşit egemen devleti kabul edene kadar biz, Sarayönü'nde, böyle iyiyiz" demeye devam ediyorsunuz öyle mi?!

AEK Larnaka-Fenerbahçe maçı öncesi dostluk görüntüleri

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