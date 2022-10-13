AEK Larnaka-Fenerbahçe maçı öncesi dostluk görüntüleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaka - Fenerbahçe maçı öncesinde dostluk görüntüleri dikkat çekiyor.

Adanın kuzeyinden Larnaka'ya giden Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği yöneticileri AEK Larnaca kulüp yetkilileri tarafından misafir edildi, sporun barış ve dostluk yönü yine öne çıktı.

Burçin Aliusta'nın şu mesajı dikkat çekti:

"Fenerbahçemizin UEFA Avrupa Ligindeki dördüncü maçı olan Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaka maçı öncesi defalarca ziyaret ettiğimiz ve bizleri son derece sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan , iyi bir misafirperverlik sergileyen AEK Larnaca kulüp yöneticilerine teşekkür ederiz. Güzel bir maç olması dileğimle…"