AEK Larnaka - Fenerbahçe maçı bu akşam 19.45’te…

Türkiye ekiplerinden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında bu akşam 19.45’te Kıbrıs Cumhuriyeti ekibi AEK Larnaka ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçen hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Kazanırsa gruptan çıkacak

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Grupta lider durumda bulunan Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı ve bir üst turu garantileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

4 eksik

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.

4 isim listede yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

AEK Larnaka - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler…

Ev sahibi ekibin maça, Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes 11’i ile başlaması bekleniyor.

Konuk Fenerbahçe’nin ise maçtaki 11’inin Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi ve Batshuayi şeklinde olması bekleniyor.



19,45'te başlayacak maç Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



Larnaka’da çiçeklerle karşılandı…

Öte yandan, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, dün akşam saatlerinde Rodos üzerinden Adaya gelen Fenerbahçe kafilesini Larnaka'ya gelişinde yalnız bırakmadı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, takımı Larnaka’da çiçeklerle karşıladı ve bugün oynanacak karşılaşma öncesinde moral verdi.

Maçı stattan izleyecek olanların Kıbrıslı Türk olduklarını belgelemesi şart…

Maç için bu akşam ilk kez Güney Kıbrıs’a geçeceklerin, maç biletlerinin yanında KKTC doğum belgesini de yanlarına alması gerekiyor.

Kıbrıs’taki BM Misyon Şefliği, dün Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mesajla, karşılaşmayı Kıbrıslı Türklerin de izleyebileceğini bildirdi.

BM Misyon Şefliği, Kıbrıslı Türk olduğunu kanıtlayabilen ve geçerli maç bileti olan herkes geçiş noktasından geçmesine ve otobüslere binmesine izin verileceği konusunda güvence aldığını iletmişti.

BM Misyon Şefliği, Kıbrıs'a daha önce geçiş yapmış olanların sistemde yer aldıklarından bir sorunun olmaması gerektiğini ifade etmişti.

BM Misyon Şefliği Kıbrıs'ın güneyine ilk defa geçecek KKTC’li taraftarlara izin verilebilmesi için yanlarına KKTC doğum belgesi getirmeleri halinde izin verileceğini ayrıca, BM görevlilerinin geçiş noktasında ve stadyumda hazır olacağı da kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de dün yaptığı açıklamada, “Hiçbir sorun yaşamadan bilet alan Fenerbahçe taraftarları KKTC kimlikleri ve doğrum belgeleri ile güneye geçebilecekler ve maça gidebilecekler” ifadelerini kullanmıştı.