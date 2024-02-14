Biri İtalya, diğeri Rusya tarafından “kırmızı” bültenle aranıyordu

Bakanlar Kurulu, iki kişiyi “yasaklı göçmen” ilan etti. Salı günü toplanan Bakanlar Kurulu, Sebastiano Claudio Saia'nın İtalya tarafından, Oleg Serebryanskiy'nin ise Rus İnterpolu tarafından kırmızı bültenle arandığına işaret ederek yasaklı göçmen ilan edilmelerine karar verdi.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sebastiano Claudio: Saia Resmi Gazete’deki karara göre 1947 - İtalya doğumlu Sebastiano Claudio Saia'nın, "Ndrangheta Marando" mafya suç örgütü kapsamında çalıntı eşyaların elde edilmesi suçundan ltalya makamlarınca Kırmızı Bülten ile aranmakta olduğundan, yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.

Oleg Serebryanskiy: Yine Resmi Gazete’deki karara göre, 1975 - Rusya doğumlu Oleg Serebryanskiy'in Rus İnterpolu tarafından Kırmızı Bülten ile aranmakta olduğuna işaret edilerek, yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.