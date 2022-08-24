"Bir inat uğruna, belediyeleri tarumar etmeyi amaç ettiniz"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bir inat uğruna, belediyeleri belde halkı ile birlikte tarumar etmeyi amaç ettiniz” dedi, seçim tarihiyle ilgili yargı sürecin devam ettiğini, söz konusu yasa tasarısını da mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Verilen arada, yasa tasarısında Anayasa açısından sıkıntıları anlattıklarını söyleyen Erhürman, buna rağmen ciddiyetsizlikle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Erhürman, hükümetin yasa tasarısındaki bazı maddelerle ilgili değişiklik önerileri yapmak istediğini, ancak muhalefet olarak bunlarla ilgili komite toplantılarında uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

Ayrıca Erhürman, televizyon başında olan herkesin, zeminine temelden karşı oldukları yasa tasarıyla ilgili iyi niyetli muhalefet olarak davrandıklarının farkında olduğunu söyledi.

Verilen arada, yasa tasarısında Anayasa açısından sıkıntıları anlattıklarını söyleyen Erhürman, buna rağmen ciddiyetsizlikle karşı karşıya olduklarını belirtti.

“Sabaha kadar burada oturacağız”

“Yasa tasarısının neresinden tutsanız elinizde kalır” diyen Erhürman, özetle şöyle devam etti: “Bu yasa tasarıyı geçirseniz ne olacak? 27 Kasım’ı da geçirdiniz. Anayasa Mahkemesi’ne gittik. Nasıl bir zihniyettir, bu memleketi batırmak için bu işi nereye kadar götüreceksiniz? Dünyada bunun yöntemleri var, bu uygulama olmaz. Meclis’te 2013’ten beridir varım, böyle bir şey görmedim. Aldı ele çıktı yola. Birkaç kişinin inadı tüm belediyeleri allem gallem edecek. Sabaha kadar burada oturacağız.”

“Kimse de bize bugün metnin neden geçmesi gerektiğini anlatamıyor”

Erhürman, “Hiçbir belediye, seçimden sonra iflah olmaz. Seçime kadar da iflah olmaz. Bunun altından kimse kalkamaz” dedi. “Neresinden baksanız elinizde kalan bir metin” diyen Erhürman, “Kimse de bize bugün metnin neden geçmesi gerektiğini anlatamıyor. Belediyeler kurulacak ama personeli olmayacak” şeklinde konuştu.

“Siz saldıracaksınız, biz de korumaya çalışacağız”

Erhürman şöyle devam etti: “Bu iş burada sus pus gitmeyecek. Siz belediyeleri maffetmeye çalışıyorsunuz. Siz saldıracaksınız, biz de onları oradan buradan korumaya çalışacağız”

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