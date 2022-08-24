'Olağanüstü' toplantı, Lefkoşa'da eylem

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü olağanüstü toplantısında görüşülen Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek için eylem düzenleyen belediye çalışanları sabahın erken saatlerinde iş araçlarıyla Meclis’e giden yolu kapadı.

Polis sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanacak, ‘Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı görüşecek. Aynı saatlerde belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İş Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na karşı genel uyarı grevi ve Meclis önünde eylem yapıyor.

SAAT- 16.00:

Meclis önünde tansiyon yükseldi!

Polis şiddetine maruz kaldığını iddia eden bazı eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Meclis önünde eylemde olan belediye çalışanları ile polis karşı karşıya geldi. Kalabalık hareketlendi, bir iş aracı Meclis kapısı önüne çekildi. Şiddet uyguladığı ifade edilen polis memurunun bölgeden uzaklaştırıldığı belirtilirken, bölgedeki gerginlik de sürüyor.

Erhürman: "Tüm belediyelerde kaos yaratılacak"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP'li vekiller dışarı çıkarak, eylemcileri selamladı.

Erhürman açıklama yaparak, sadece kapanacak belediyelerde değil, tüm belediyelerde kaos yaratılacağını söyledi. Erhürman, yasa tasarısının Genel Kurul'un gündeminden komiteye çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Halka çağrı yapan Erhürman, "Bugün Meclis'i de sokağı da izlesinler" dedi.

Erhürman, "Bu bir demokrasi meselesidir" dedi, yasa tasarısının hayata geçmesi halinde yargıya taşıyacaklarını yineledi.

Erhürman, UBP'li belediye başkanlarının Meclıs içerisinde olduğuna yönelik de bilgi verdi.

Harmancı: " ' Emir geldi, biz uygularız diyorlar' Yazık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekilip tekrardan düzenlenmesini talep etmek amacıyla” belediyelerde örgütlü sendikaların Meclis önünde yapmakta olduğu eyleme katılarak, yapılanları eleştirdi.

Harmancı, yasa tasarısına ilişkin, söz hakkına sahip yurttaşların göz ardı edildiğine işaret ederek, “Herhangi bir toplantı yapıldı mı? Birleştirilecek belediyelerdeki insanların görüşü alındı mı? Seçilmiş belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin sözleri dikkate alındı mı? Hayır. Bu bölgede yaşayan yurttaşın sözü dinlendi mi? Hayır. Emir geldi, biz uygularız diyorlar. Yazık” dedi.

Bu şekilde geçirilmeye çalışılan yasalarla yarınların değiştirildiğini ve kimsenin yarının ne olacağını bilmediğini söyleyen Harmancı, “Çalışanın ve insanların geleceği, bu kadar basit, bu kadar ucuz olmamalı. İnsanların demokrasiyi kullanım biçimi bu olmamalı. Bu ülke bu kadarını hak etmiyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Reforma ihtiyaç olduğunun herkes tarafından bilindiğini ancak sorunun reformun nasıl olması gerektiği olduğunu belirten Harmancı, şu anda yapılmaya çalışanı, “farklı toprak türlerine sahip olan nar ve marul bahçelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bahçede gül yetiştirmeye çalışmaya” benzetti. (TAK)

Belediye araçlarına 'polis engeli'

Öztaş: "Meydanlara erişimimiz engellenmek istendi"

Geçitkale Belediyesi'ne ait 3 ağır vasıta sabah saatlerinde durduruldu, girişine izin verilmek istenmedi. Girişimler sonucu araçların Lefkoşa'ya girişine izin verildi. Eyleme katılmak isteyen içerisinde personelin olduğu minibüse Geçitkale polisi tarafından Serdarlı'da el kondu karakola çekildi.

Bu bilgi Belediye Başkanı Hasan Öztaş tarafından YENİDUZEN'e doğrulandı.

Öztaş konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Sabah Lefkoşa’da Meclis önünde yapılacak eylem için taşınan personelim ve belediye araçlarım polis tarafından alı kondu… Meydanlara erişimimizi engelleyerek eylem yapma hakkımızı elimizden alabileceğinizi düşünürsünüz??? Bu kadar sığ beyinliyiz işte. HİÇ BİR KORKUYA BENZEMEZ HALKINI SATANLARIN KORKUSU…

Sarıçizmeli: “Araçlarımıza el konması rezalettir, korkudur, art niyettir”

Lefkoşa'ya gelmek için yola çıkan Mehmetçik Belediyesi’ne ait minibüse ‘taşıma izni’ olmadığı gerekçesiyle polis tarafından el konulduğuna işaret eden Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, “bu gerekçeyle el konulması tam bir rezalettir, korkudur, art niyettir” dedi. Belediye araçlarının ticari araçlar olmadığına vurgu yapan Sarıçizmeli, “Yıllardır yaşlılarımızı, öğrencilerimizi, sporcularımızı ve ihtiyaç duyan tüm kurumları taşıyan araçlarımıza bu gerekçeyle el konulması tam bir rezalettir, korkudur, art niyettir. Bunun bedeli ağır olacak, bu böyle biline…” açıklamasında bulundu.

Coşkun: "Amaç belli"

Dipkarpaz Belediyesi çalışanı olan yaklaşık 20 kişiyi Meclis önündeki eyleme taşıyan minübüsün önü Serdarlı’da polis tarafından kesildi. Kanal Sim’e konuşan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, söz konusu çalışanların Gecitkale karakoluna götürüldüğünü belirtti. Polisin minübüsün işletme izni olmadığı gerekçesini öne sürdüğünü belirten Suphi Coşkun, böyle bir izne gerek olmadığını minübüsün belediyeye ait personeli taşıyan araç olduğunu belirtti. Coşkun, burada amacın belli olduğunu belirtti. Suphi Coşkun, eylem yerinden ayrılarak Geçitkale Karakolu'na doğru yola çıktığını, personelini alıp gerekirse yaya olarak eyleme geleceklerini belirtti.

Fırat Borak da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Tüm Dayatmalara Rağmen Mücadeleye Devam. Lefkoşaya Yürüyoruz. Polis Minibüse El Koydu! Taşıma İzni Yokmuş. Ve Bu Minibüs Belediyeye Ait.

Dipkarpaz Belediyesi KAPATILAMAZ!"

Meclis önünde polisin yolu kesmesi nedeniyle bir ambulans zor anlar yasadı. Polis şeridi açmak zorunda kaldı.