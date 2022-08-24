Meclis önünde tansiyon yükseldi!

İş araçlarını Meclis önüne çekmek isteyen eylemdeki belediye çalışanları ile polis arasında tansiyon yükseldi.

Polis şiddetine maruz kaldığını iddia eden bazı eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

Meclis önünde eylemde olan belediye çalışanları ile polis karşı karşıya geldi. Kalabalık hareketlendi, bir iş aracı Meclis kapısı önüne çekildi.

Şiddet uyguladığı ifade edilen polis memurunun bölgeden uzaklaştırıldığı belirtilirken, bölgedeki gerginlik de sürüyor.

CTP Milletvekileri eylemcilerin arasına girdi, gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Sendika yetkilileri de belediye emekçilerine olası tutuklamalara karşı birlikte direnme çağrısı yaptı.

Belediye emekçileri Meclis kapısına dayandı, iş araçlarından korna sesleri yükseldi. Polis özel birliklerle geniş güvenlik önlemi aldı.

Meclis bahçesinde çok sayıda Çevik Kuvvet polisi de hazır bekliyor...

Kolozali: “Polis memuru arkamdan geldi, boğazıma sarıldı”

Meclis önünde polis şiddetine maruz kaldığını ifade eden Devrimci Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Semih Kolozali,YENİDÜZEN’e konuştu.

Dün akşam itibarıyla polisin belediye emekçilerinin araçları Meclis önüne getirmesini engellemeye çalıştığını söyleyen Kolozali, bugün de araçların Meclis önüne getirilmek istendiği sırada tansiyonun yükseldiğini ifade etti.

Bu sırada, eylemcileri sakinleştirmeye çalıştığı bir sırada bir polis memurunun arkasından gelerek boğazına sarıldığını ve itip kaktığını savunan Kolozali, aynı polis memurunun, kendisi başka bir polisle konuyu konuşurken tehditkar bir üslupla tavrını sürdürdüğünü iddia etti.

“Vücudumuzda morluklar oluştu ama bu şiddet bizi yıldırmaz” diyen Kolozali, tansiyonun daha da yükselmemesi temennisini belirtti.