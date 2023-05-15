Bir haftada 9 yangın, 21 hususi servis olayı meydana geldi

Kıbrıs'ın kuzeyinde bir haftada 9 yangın ve 21 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu yaklaşık 804 bin TL'lik hasar tespit edildi.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8-14 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen yangınların 'elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, trafik kazası ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımların dekor malzemelerini tutuşturması" gibi nedenlerden dolayı başladı kaydedildi.

"Hususi servis olayları" ise şu şekilde sıralandı:

"Asansörde mahsur kalan şahısların, basketbol sahasını çevreleyen tellerin üzerinde mahsur kalan çocuğun kurtarılması, kuyuya düşen ve bahçe kapısına sıkışan köpeklerin, ağaç üzerinde mahsur kalan ve binanın havalandırmasına sıkışan kedilerin kurtarılması, doğal afet, yangına karşı tedbir alma, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması"