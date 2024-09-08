Bir günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı! Vaka sayısı 16 bine yaklaştı

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkedeki dang humması vakalarına ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, son 24 saatte dang hummasından bir kişinin hayatını kaybettiği, 463 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Yıl boyunca dang hummasından 96 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, bu yılki toplam vaka sayısının 15 bin 670'e ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, halihazırda ülke genelinde 1582 kişinin dang humması nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.