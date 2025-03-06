“Bilimi ve adaleti rehber edinerek, güvenli şehirler inşa edilmeli”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, ülkede bilimi ve adaleti rehber edinerek, insan hayatına değer veren bir anlayışla sağlam yapılar, güvenli şehirler inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

“İhmallerin bedelini masumlar ödemesin” diyen Karakaya, ülkede yapı güvenliği, denetim mekanizmaları ve eğitim konusunda köklü değişiklikler yapılmasının önemine işaret etti.

1. KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Konferansı’nın açılışında konuşan Karakaya, “Bugün burada, acılarımızı unutmamak ve geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için toplandık. Hepimizin ortak bir amacı var; 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı anlamak, bu yıkımın sadece bir doğa olayı olmadığını, ihmalin, denetimsizliğin, bilimden uzak kararların bir sonucu olduğunu anlatmak ve bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için çözümler üretmek.” dedi.

Çocuklarımızı otel denilen beton tabutta kaybettik…Bina 17 saniyede çöktü…

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak, bu felaketin en ağır bedelini ödeyen aileler olduklarını, sevdiklerini, evlatlarını, öğretmenleri, dostlarını bir depremde değil, rant uğruna, insan hayatını hiçe sayan sorumsuzluklar nedeniyle kaybettiklerini vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızı, Grand İsias Otel denilen beton tabutta kaybettik. O bina, sadece 17 saniyede çöktü. 17 saniyede, 72 canımız bizden koparıldı. O otel, bir mezara dönüşmemeliydi. Eğer bilimden uzaklaşılmasaydı, eğer denetim mekanizmaları çalışsaydı, eğer vicdan ve sorumluluk duygusu ağır bassaydı, çocuklarımız hala hayatta olacaktı.”

“Adalet mücadelesi bir mecburiyettir”

Adalet mücadelesinin bir mecburiyet olduğunu söyleyen Karakaya, “Bizler, kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ama onların hatırasına sahip çıkmak, adaletin yerini bulması için mücadele etmek ve bir daha böyle acılar yaşanmasın diye çalışmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Sorumluların en ağır cezaları alması için hukuk mücadelesini sürdüreceğiz.” dedi.

Verdikleri adalet mücadelesinin sadece Şampiyon Melekler için olmadığını vurgulayan Karakaya, “Davamız, bir daha hiç kimsenin bu şekilde can vermemesi için yürütülen toplumsal bir dava.” şeklinde konuştu.

“İhmallerin bedelini masumlar ödemesin”

Bu konferansın bir farkındalık çağrısı olduğunu ifade eden Ruşen Yücesoylu Karakaya, konuşmasına söyle devam etti:

“İhmallerin bedelini masumlar ödemesin. Hep birlikte bilimden sapmadan, insan hayatını en değerli varlık kabul ederek, yapı güvenliği, denetim mekanizmaları ve eğitim konusunda köklü değişiklikler yapmak zorundayız.”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin çocuklarının adını sadece adalet mücadelesiyle değil, eğitim projeleriyle de yaşattığına işaret eden Karakaya, “Eğitime yapılan yatırım, ihmalin yerine bilimin, vicdansızlığın yerine sorumluluk duygusunun geçmesini sağlar. Bu yüzden burslar veriyor, okul projeleri geliştiriyoruz. Çünkü çocuklarımızı cehaletin, bilgisizliğin ve denetimsizliğin öldürdüğünü biliyoruz.” dedi.

“Bu felaketi unutmayalım ve unutturmayalım. Çünkü unutulan her acı, yeni acıların kapısını aralar”

Karakaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün burada bulunan her birinize çağrıda bulunuyoruz; hafızalarımızı diri tutalım, bu felaketi unutmayalım ve unutturmayalım. Çünkü unutulan her acı, yeni acıların kapısını aralar. Bilimi ve adaleti rehber edinerek, bu ülkede sağlam yapılar, güvenli şehirler ve insan hayatına değer veren bir anlayış inşa etmeliyiz. Bizler, adalet yerini bulana ve kaybettiklerimizin anıları eğitimle, bilimle ve dayanışmayla yaşatılana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Şampiyon Meleklerimize sözümüz var.”

Ruşen Yücesoylu Karakaya, konferansı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’ne, konferansta emeği geçen ve kendileriyle aynı duyarlılığı paylaşan herkese teşekkür de etti.

Atalar: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir deprem ülkesidir”

Konferansın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Profesör Dr. Cavit Atalar ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir deprem ülkesidir. Bu depremin afete dönüşmemesi için el birliğiyle çalışmamız lazım. Yapılarımızı ona göre yapmamız lazım.” dedi.

Konferansın düzenlenmesinde sadece Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi üyelerinin yer almadığını kaydeden Atalar, etkinlikte “Türkiye'den gelen çok değerli hocalarımız, kurum temsilcileri, üniversitelerimiz, başta birlik başkanı olmak üzere Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalar, belediyeler ve herkesin çok büyük katkısı vardır.” ifadesine yer verdi.

Konferansın düzenlenmesinde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne bağlı üniversiteler ve diğer kuruluşların da çok büyük katkıları olduğunu vurgulayan Atalar, “Ümit ederim ki iki günün sonunda hep birlikte yaptığımız çalışmaları daha fazla ve daha iyi bir şekilde yürütürüz.” dedi.

Prof. Dr. Atalar konuşmasında Türkiye’den gelerek, katkı koyan hoca ve uzmanlara da teşekkür ederek, daha önceki yıllarda da yine aynı salonda birçok kez konferans düzenlediklerini ve bu konferanslar sayesinde çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi'ni kurarak kendilerine bu fırsatı veren Cumhurbaşkanı Tatar’a da teşekkür eden Atalar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne bağlı üniversiteler ve diğer derneklerin girişte stant açarak, halkı bilgilendireceklerini dile getirdi.