Berova ve Candan AKPA toplantısına katıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, 12 – 13 Eylül tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi toplantısına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekilleri Berova ve Candan temasları boyunca çeşitli ülkelerden Parlamenterler ile bir dizi ikili temas da gerçekleştirdi.

Komite toplantısında, Rusya – Ukrayna arasındaki gerilimin yanı sıra Türk-Yunan ilişkilerini yakından ilgilendiren Batı Balkanlar’daki siyasi gelişmeler, Suriye ve Libya’daki barış süreci ve Doğu Akdeniz’deki sorunlar ile birlikte Kıbrıs konusu da konuşuldu.