Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturmasında mahkemede davasının olduğu gün kardeşi Y.G.’nin cep telefonundan “ben iyiyim beni merak etmeyin” video kaydını çekerek yakınlarına gönderdiği tespit edilen sanık Serdal Gündüz, duruşma öncesi teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme sanık Gündüz’ün hali hazırda başka bir davadan tutuklu olduğunu ifade ederek, işlediği ‘Mahkemeler Yasasına Aykırı Hareket’ suçundan 3 gün Merkezi Cezaevine gönderilmesine, 14 Haziran tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verdi.

Polis: Kardeşinin cep telefonundan kayıt yaptı

Mahkemede ifade veren polis memuru, sanık Serdal Gündüz’ün ‘Mahkemeler Yasasına Aykırı Hareket’ suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis, Gündüz’ün salonda olduğu bir esnada kardeşi Yücel Gündüz’ün cep telefonundan, “ben iyiyim her şey yolunda” kısa bir video çekerek yakınlarına gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Kardeşi Yücel Gündüz’ün 9 Haziran tarihinde teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldığını kaydeden polis, çekilen video ile ilgili gerekli raporun temin edildiğini söyledi.

Gündüz’ün ifade vererek, “Video çekmenin suç olduğunu bilmiyordum” şeklinde beyanda bulunduğunu ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Serdal Gündüz 3 gün tutukluluk aldı.