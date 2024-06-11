“Ben iyiyim her şey yolunda”
KSTÜ soruşturmasında hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde bulunan Serdal Gündüz, Güzelyurt Kaza Mahkemesi salonu içerisinde kardeşinin cep telefonu ile video çektiği tespit edilmesi üzerine bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Devrim DEMİR
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturmasında mahkemede davasının olduğu gün kardeşi Y.G.’nin cep telefonundan “ben iyiyim beni merak etmeyin” video kaydını çekerek yakınlarına gönderdiği tespit edilen sanık Serdal Gündüz, duruşma öncesi teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Mahkeme sanık Gündüz’ün hali hazırda başka bir davadan tutuklu olduğunu ifade ederek, işlediği ‘Mahkemeler Yasasına Aykırı Hareket’ suçundan 3 gün Merkezi Cezaevine gönderilmesine, 14 Haziran tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verdi.
Polis: Kardeşinin cep telefonundan kayıt yaptı
Mahkemede ifade veren polis memuru, sanık Serdal Gündüz’ün ‘Mahkemeler Yasasına Aykırı Hareket’ suçundan tutuklandığını anlattı.
Polis, Gündüz’ün salonda olduğu bir esnada kardeşi Yücel Gündüz’ün cep telefonundan, “ben iyiyim her şey yolunda” kısa bir video çekerek yakınlarına gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.
Kardeşi Yücel Gündüz’ün 9 Haziran tarihinde teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldığını kaydeden polis, çekilen video ile ilgili gerekli raporun temin edildiğini söyledi.
Gündüz’ün ifade vererek, “Video çekmenin suç olduğunu bilmiyordum” şeklinde beyanda bulunduğunu ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek uygun bir teminat talebinde bulundu.
Serdal Gündüz 3 gün tutukluluk aldı.