Baybora: “Tarikatlara ve gerici faaliyetlere karşı mücadelemiz sürecek”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, “kararlı ve cesaretli bir şekilde tarikatlara ve gerici faaliyetlere karşı mücadelelerinin süreceğini” kaydetti.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin, yasa ve tüzük tanımaz uygulamalarının her geçen gün arttığını” ileri sürerek, “Mağusa’da ilâhiyat koleji yapımı için devredilen arazinin, proje onayı için ilgili daireye yasa dışı bir şekilde baskı yapıldığını” söyledi ve buna duyarsız kalamayacaklarını belirtti.

“Kuran kursları ve ilahiyat koleji ile başlayan sürecin merdiven altı kurslarla devam ettiğini” öne süren Baybora, “Ülkede tarikatların kol gezdiğini, Kıbrıs’ın kendine özgü seküler yaşam tarzının dönüştürülmesiyle ilgili sürekli politikalar üretildiğini” vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu tehlikenin bir an önce görülmesi gerektiğini kaydeden KTÖS Başkanı Baybora, Kıbrıs Türk toplumunun ilerici ve aydınlık yüzlerinin bu konuda ses vererek, mücadele edeceğini kaydetti.