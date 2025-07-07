Basın-Sen’den "Ahsen için Adalet" eylemine destek

Basın-Sen, bu akşam Gazi Mağusa'da düzenlenecek "Ahsen için Adalet" eylemine destek belirtti.

Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Tümay Tuğyan yazılı açıklamasında polis yetkililerini, Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümü konusunda etkin, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye ve soruşturmayla ilgili kamuoyunu tatmin edici bilgilendirme yapmaya davet etti.

"Ahsen için Adalet" eylemi Toplumsal Mücadele Platformu tarafından bugün saat 18.30’da DAÜ çemberinde düzenlenecek.