Başbakanlık: “Siyasi rant uğruna gerçekle bağdaşmayan açıklamalar yapılmamalı”

Başbakanlık, tüm dünyayı etkileyen Covid 19 pandemisi nedeniyle ülkede zor günlerden geçildiğine işaret ederek siyasi rant uğruna, dedikoduya dayanan ve asla gerçekle de bağdaşmayan haberler üzerinden açıklamalar yapılmamasının bu dönemde çok önemli olduğu açıklamasında bulundu.

Başbakanlık’tan bu akşam yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın sosyal medyadaki açıklamalarının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi nedeniyle ülkede de çok sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret edilerek sürecin, marttan beri alınan sıkı önlemler sayesinde ve halkın gösterdiği hassasiyetle başarılı şekilde bugüne kadar yönetilebildiği belirtildi.

“Bugün Covid -19 ile mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan ülkemizde, enfekte insan sayısı ile hayatını kaybeden insan sayısı oranlarının oldukça düşük seyretmesi yürütülmekte olan pandemi politikasının doğruluğunun en açık göstergesidir” denilen Başbakanlık açıklamasında, sadece sağlık alanında değil, çalışma, eğitim, turizm, ulaşım gibi bir çok alanda hem iş hem çalışan açısından oldukça zorlu bir dönemden de geçildiği kaydedildi.

Hükümetin bu alanlarda sorunların minimum düzeyde olmasına uğraş verirken, toplum sağlığının korunması ve riske edilmemesi için de maksimum gayret sarf edildiği ifade edilen açıklamada, “Gayretlerimiz kapsamında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun takdir edilmesi gereken çalışmalarına da teşekkür etmek durumundayız” denildi.

Böylesine duyarlı bir dönemde, hem uygulama hem de sözel anlamda, ülkemde sorumluluk sahibi, siyasetin her kademesindeki makamların çok dikkatli davranmalarının elzem olduğu belirtilen açıklamada, “Siyasi rant uğruna, dedikoduya dayanan ve asla gerçekle de bağdaşmayan haberler üzerinden açıklamalar yapılmaması bu dönemde çok önemlidir” ifadeleri yer aldı.

Başbakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Böylesine hassas bir dönemde, gerçeğe dayanmayan ve kurum kuruluşları birbiri ile çatıştıracak, halkımıza korku salıp endişeye sevk edecek, tüm ilgili kurum ve kuruluşların motivasyon ve çalışmasını zafiyete uğratacak açıklamalar yoluyla muhalefet etmek sorumlu devlet yöneticiliğiyle bağdaşmamaktadır.

LTB Başkanı Sayın Mehmet Harmancı’nın bugün sosyal medya açıklaması ile iddia ettiği “yılbaşı için ‘6 bin kişinin adaya getirilmesinin’ planlandığını ve ‘3 günlük karantinasız giriş kuralının 5 güne çıkartılmasının’ da gündemde olduğu yönündeki sözleri asla gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Hükümetimiz, tam bir sorumluluk ve sağduyu içinde, moral ve motivasyonunu bozmadan halkımızın sağlığını esas alarak ama ülke insanının durumunu da gözeterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.”