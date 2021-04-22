Barış için ateş yandı, sloganlar atıldı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde ‘Barış Ateşi’ etkinliklerine bu akşam da devam etti.

‘Barış Ateşi’ etkinliklerine Güzelyurt ve İskele’de devam eden CTP, Kıbrıs’ta en gerçekçi çözüm modelinin federal bir çözüm olduğunu yineledi.

Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı olarak gerçekleşen ‘Barış Ateşi’ etkinliği kapsamında Cumhuriyetçi Tük Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Güzelyurt’taki etkinliğe katıldı. İki bölgedeki etkinlikte de milletvekillerinin yanı sıra, bazı Sivil Toplum Örgütleri’nin temsilcileri de bulundu.

CTP’nin öncülüğünde ilk kez Dikmen’de alevlenen ve sonrasında Lefke, Mağusa, İskele, Güzelyurt bölgelerinde gerçekleşen ‘Barış Ateşi’ son olarak Lefkoşa’da yanacak. Lefkoşa’daki etkinlik de bugün 18.30’da alevlenecek.

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışcı / Batuhan Dericioğlu