"Bir çocuğumuz kaldı, o da bulunabilecek durumda değil"
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında kayıp olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun bulunabilecek durumda olmadığını söyledi.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında kayıp olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nun bulunabilecek durumda olmadığını söyledi.
Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası programına katılan Sucuoğlu, “Bir çocuğumuz kaldı, o da bulunabilecek durumda değil” dedi.
Son bulunan kişinin yaklaşık 650 metre derinlikte tespit edildiğini belirten Sucuoğlu, kayıp çocuğun güçlü akıntılar nedeniyle deniz tabanındaki derin uçuruma sürüklenmiş olabileceğini ifade etti.
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Etiketler : Filo jet faciası, Anni Asel Hilaloğlu