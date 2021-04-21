Kıbrıs’ın iki ucunda ‘Barış Ateşi’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde ‘Barış Ateşi’ etkinliklerine bugün de devam etti.

‘Barış Ateşi’ etkinliklerine Mağusa ve Lefke’de devam eden CTP, Kıbrıs’ta en gerçekçi çözüm modelinin federal bir çözüm olduğunu yineledi.

Erhürman Mağusa, Sorakın Lefke’deki etkinliğe katıldı. Mağusa ve Lefke’de eş zamanlı olarak gerçekleşen ‘Barış Ateşi’ etkinliği kapsamında Cumhuriyetçi Tük Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Mağusa, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ise Lefke’deki etkinliğe katıldı.

İki bölgedeki etkinlikte de bazı milletvekilleri yer aldı. ‘Barış Ateşi’ yanmaya devam edecek CTP’nin öncülüğünde ilk kez Dikmen’de alevlenen ve bu akşam da Mağusa ve Lefke’de devam eden ‘Barış Ateşi’ yarın ve Cuma günü de yanmaya devam edecek.

Program şöyle:

22 Nisan Perşembe: Güzelyurt – 18.30

22 Nisan Perşembe: İskele – 18.30

23 Nisan Cuma: Lefkoşa – 18.30

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışcı / Hüseyin Aranır