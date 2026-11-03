13. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası başladı

Merit Park Hotel ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde düzenlenen 13. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, 3 Kasım 2026 tarihinde Girne’de başladı. Profesyonel ve amatör tavla oyuncularını uluslararası bir platformda buluşturan organizasyon, 8 Kasım’a kadar Merit Park Hotel’in ev sahipliğinde devam edecek.

Uluslararası tavla dünyasının önemli organizasyonları arasında yer alan Merit Open, 13’üncü yılında da geniş katılımla gerçekleştiriliyor. Farklı ülkelerden oyuncuları aynı platformda buluşturan şampiyona, tavla branşına yönelik ilgiyi desteklerken Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası tanıtımına da katkı sağlıyor.

Fransa, Ürdün, İsviçre, İran, Türkiye, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Danimarka, Japonya, Malta, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Rusya’dan 400’ü aşkın oyuncunun katıldığı şampiyonada, katılımcılar dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Turnuva boyunca strateji ve rekabetin öne çıktığı karşılaşmalar gerçekleştiriliyor.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu yönetiminde gerçekleştirilen organizasyon, geniş katılımı ve kapsamlı turnuva programıyla öne çıkıyor. Şampiyona, tavla dünyasının önemli isimlerini bir araya getirmenin yanı sıra katılımcılar arasında uluslararası iletişim ve dostluk bağlarının gelişmesine de zemin hazırlıyor.

İlk turnuva karşılaşmaları başladı

Katılımcı kayıtlarının 2 Kasım Pazartesi günü alınmaya başlandığı organizasyonda, ilk turnuva karşılaşmaları 3 Kasım Salı günü gerçekleştirildi. Programda 11. BMAB – Middle East Tournament, Mini Jackpots, Speedgammon, Super Speedgammon, “Emil Mortuk Memorial” Seniors ve 1-Pointers kategorileri yer aldı. 4 Kasım Çarşamba günü başlayacak ana kademe oyunları ve Wetgammon karşılaşmalarıyla şampiyonadaki mücadele devam edecek.

Her yıl dünyanın farklı noktalarından tavla tutkunlarını bir araya getiren Merit Open, sportif rekabetin yanı sıra farklı kültürler arasında kurulan dostluklarla da öne çıkıyor. Katılımcılara deneyim paylaşımı ve uluslararası etkileşim olanağı sunan organizasyon, tavla branşının uluslararası ölçekte gelişimine katkıda bulunmayı sürdürüyor.