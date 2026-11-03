Karpaz Meslek Lisesi'nden kitap bağışı ve dayanışma çağrısı

Kumyalı’da eğitim veren Karpaz Meslek Lisesi, öğrencilerin okuma alışkanlığını desteklemek ve zengin bir eğitim ortamı sunmak amacıyla kütüphane projesi başlattı. Okul öğretmenlerinden Bengül Pars, okul bünyesinde hayata geçirilecek kütüphane için kamuoyuna dayanışma ve bağış çağrısında bulundu.

​Öğrencilerin kitaplarla buluşabileceği, araştırma yapabileceği ve hayal dünyalarını geliştirebileceği nitelikli bir kütüphane alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Pars, paylaştığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

​“Karpaz Meslek Lisesi olarak kütüphanemiz için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz… Okulumuzda öğrencilerimizin kitaplarla buluşabileceği, hayal dünyalarını geliştirebileceği ve yeni dünyalar keşfedebileceği güzel bir kütüphane oluşturmak için çalışıyoruz. Bu nedenle sizlerden küçük ama çok değerli bir ricamız var: Kitaplığınızda bulunan, okuduğunuz ve artık paylaşabileceğiniz, temiz ve iyi durumdaki kitaplarınızı kütüphanemize bağışlayarak siz de bu güzel oluşuma katkı sağlayabilirsiniz. Bir kitap da sen bağışla, bir hayale ortak ol… Unutmayalım, dünya paylaştıkça güzelleşir. Desteğiniz ve duyarlılığınız için şimdiden yürekten teşekkür ederiz.”

​Kampanya kapsamında evlerde bulunan, okunmuş ancak fiziki durumu iyi olan her türden eğitici, edebi ve kültürel kitabın Karpaz Meslek Lisesi'ne ulaştırılarak gençlerin eğitimine kazandırılması hedefleniyor.