“Sürece çözüm odaklı bakıyorum”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm olsun diye müzakere istediklerinin altını çizdi ve Ankara ile tam bir istişare yürüttüklerini belirtti.

Özgür Gazete Web TV’de Ali Kişmir’in konuğu olan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya geldiğinde ortaya koyduğu 7 madde üzerinde durduklarına vurgu yaptı. “BM’nin önerilerinin içinde ilk defa karma evliliklerden doğanların AB vatandaşlığı ve spor olması benim için önemli” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, söz konusu ihlalin al-ver meselesi olamayacağının da altını çizdi.

“Sayın Holguin’in iyimser olması önemli”

Cumhurbaşkanlığında 1 yılı geride bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanının görevlerini, içerdeki konular, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Türk halkını dünya ile buluşturma çabaları olarak üçe ayırdığını vurguladı. 6 Aralık’ta yapılacak seçimlere işaret eden Erhürman, “Demokratik ortamda bir seçim gerçekleşmesini dilerim” ifadelerini kullandı ve birden çok seçimin bir arada olmasının bazı endişeleri de beraberinde getirdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “YSK iyi bir şekilde hazırlanıyor biliyorum. Umarım sorunsuz şekilde atlatırız” dedi. Kıbrıs Sorunu ile ilgili soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Sayın Holguin’in iyimser olması önemli. Biz Hristodulidis ile görüşüyoruz. Sn. Holguin köprü kurucu vazifeler üstlendi. Kendisinin iyimser olduğunu söylemesi, kendisinin o köprüleri kurabileceğine dair izlenimi olduğunu gösteriyor” dedi.

“Toplumlara, biz konuşabiliriz mesajı verelim dedim…”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya geldiğinde ortaya 7 maddelik önerileri anımsatan Cumhurbaşkanı Erhürman, kendilerinin de o maddeler üzerinde durduğuna dikkat çekti. “Sn. Hristodulis 19 madde dediği bir şey getirdi. Bu 19 madde hiçbir zaman yazılı olmadı. Sayın Hristodulidis bana ve Sn. Guterres’e New York’ta sözlü olarak aktardı” diyen Erhürman, kendisinin 19 öneriyi dinleyip not aldığını ancak 19 sayısına ulaşamadığını belirtti. Söz konusu “19 öneri” ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Mesela onların içerisinde bir tanesi Pile’ye birlikte gitmekti. Üç tanesi, kültürel miras teknik komitesi ve gençlik teknik komitelerini ziyaretti. Onların içerisinden dört tanesi aslında gerçekleşti. Bunlar bana göre Güven yaratıcı önlem değil. Biz zaten ne zaman istenirse komiteleri ziyaret ederiz. Bir sene önce ben bu teklifi yapmıştım. Kuzeyde, güneyde bir yerde bir kahve içelim, yemek yiyelim demiştim. Toplumlara, ‘biz konuşabiliriz’ mesajı verelim dedim. Bunu ilk günlerden teklif ettim. Kendisinin bana söylediği ise ‘müzakere başlamadan böyle bir şey yapmam’ oldu. Anastasiadis ile Akıncı müzakere başladıktan sonra bunu yapmış diye örnek gösterdi” dedi.

“Masada 7 öneri var”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin dolmasına çok az bir süre kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, masada 7 madde olduğunu, Guterres’in adaya geldiğinde de bunları söylediğini vurguladı. Guterres’in söz konusu 7 maddeyi “BM’nin önerileri” olarak masaya koyduğunun altını çizen Erhürman, “BM’nin önerilerinin içinde ilk defa karma evliliklerden doğanların AB vatandaşlığı ve spor olması benim için önemli. Çünkü benim sözüm BM’nin sözü haline geldi” dedi. Son bir yılda karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı meselesinin, BM İnsan Hakları raporlarına girdiğine de işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “AB’nin de insan hakları raporlarına ayrımcılık üzerinden girdi. Biz sürekli veri gönderiyoruz” dedi. “Bu bir güven yaratıcı önlem ya da lütuf değil. Bu zaten bir insan hakkı” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, karma evliliklerden doğanların insan haklarının verilmesinin al-ver konusu olamayacağına vurgu yaptı. 15 yaş altı çocukların birlikte maç yapması önerisiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Çocuklar birbirleriyle maç yapsın, birbirlerini tanısın. İki takım maç yaptığında KKTC tanınmış mı olacak? Dünyanın neresinde böyle bir algı var? Bu da reddedildi” dedi.

“Sürece çözüm odaklı bakıyorum”

“Antonio Guterres’in gidişine az bir zaman kalmışken ve 7 madde orada dururken on bir aydır gündeme getirmediğin 19 maddeyi masaya getiriyorsan, o zaman 7 maddeyi unutturmaya çalışıyorsun demektir” diyen Erhürman, 19 maddenin içerisinde Maraş ve Mağusa limanı gibi 20 senedir konuşulan ve sonuca varılamayan konuların da bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bunlardan iki buçuk ay içinde çözüm üretilmesini bekliyorsan, zaten gerçekçi olmadığı çok açık. Bunları Rum basını görüyor ve açıkça yazıyor” dedi. Sürece çözüm odaklı baktığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Fotoğraf çekmek için, muhatabımı suçlamak için, bir gol atayım da öne geçeyim diye iş yapmıyorum” dedi. “Çözüm istemek demek daha fazla görüşme, müzakere olsun demek değildir. Çözüm istemek demek, gerçekten somut çözümler üretmek demektir” diye konuşan Erhürman, on iki ayda 15 görüşme yaptıklarını, BM Genel Sekreterinin 16 yıldan sonra ilk kez Kıbrıs’a geldiğini hatırlattı. Görüşme sıklığı ya da sayısı açısında hiçbir sorunun olmadığını kaydeden Erhürman, suçlama oyunlarına hiç girmediğinin altını çizdi.

“Benim görevim, pişmiş aşa su katmak değildir”

Göreve gelince New York’tan kalan haritaları masada bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, geçiş noktalarıyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Luricina Akıncılar, Kiracıköy, Haspolat ve Eylence kapılarının masada olduğunu ifade eden Erhürman, “İki mavi, iki kırmızı işaretli harita var. Akıncılar ve Haspolat kırmızı, diğerleri mavi. O haritada Erenköy yoktur. Ben geldiğim günden şunu söyledim, ben Sayın Ersin Tatar yerinde olsaydım, o dönemde New York’ta ikinci araçlı geçiş kapısı olarak Haspolat’ı seçer miydim emin değilim. Belki Kaymaklı, belki Mağusa kapısını seçerdim. Ama şimdi benim görevim, pişmiş aşa su katmak değil, bunu görüşmektir. Yeni kapı önerisi sunmuyorum. Önce bunu halledelim, sonra ne kadar kapı açabilirsek, halklar buluşabilirse o kadar iyi” dedi. Gerek Haspolat gerekse Akıncılar kapısının iki halkın da kullanacağı geçiş noktası olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, “Diğerleri sadece Larnaka’dan gelen Kıbrıslı Rumların Lefkoşa’ya daha kolay ulaşımlarını kolaylaştıracak geçiş noktaları olur. Kıbrıslı Türkler için çok bir anlam taşımıyor. Neden Kıbrıslı Rumların hayatını kolaylaştıracak diye ben karşı olayım? Haspolat ve Akıncılar iki halka da hizmet edecek iki kapıdır. Diğer iki kapı Kıbrıslı Rumların işine yarayacağı iki kapıdır ama benim için sorun yok” dedi.

“Mağusa Limanı zaten yasaklanmış bir liman değil, legal bir limandır”

Maraş ve Mağusa Limanı gibi 25 yıldır konuşulan konuların 2 buçuk ay içinde nasıl halledebileceğini soran Cumhurbaşkanı Erhürman, “Eski Cumhurbaşkanı Talat’ın Finlandiya Dönem Başkanı iken Büyükelçisi ile görüşmesindeki görüşme notlarında arşivlerden buldum. Sn. Talat da aynı şeyi söylüyordu. Mağusa limanı yasaklanmış bir liman değildir, legal bir limandır. Başka ülkelerden gemi gelebiliyor. Bizim sorunumuz AB ile doğrudan ticaret yapamama sorunudur. O sorun Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün (Annan Planı döneminde bize taahhüt edilen üç tüzükten biridir) yürürlüğe girmemesidir. Hristodulidis’e bu öneriyi yaparken soruyorum. Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesinden mi bahsediyorsun? O da diyor ki hayır AB’ye siz yönetimi devredeceksiniz, AB orada olduğu için doğrudan ticaret olur kendiliğinden diyor. Bana taahhüt edilen bir şeyin gerçekleşmesi için karşılığında benden sen bir şey mi isteyeceksin? 2005 yılında Sn. Talat’ın da o dönem Finlandiya Dönem Başkanına söylediği aynen buydu” dedi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “İlginç olan 12 aydır bu öneri yapılmazken Guterres’in gidişine iki ay kala ve masada 7 güven yaratıcı öneri varken, bunların masaya gelmesidir” dedi.

“Her şeyi konuşmaya hazırız”

Masanın dışında da bir hayat olduğunun altını çizen Erhürman, masada çözüm istediğini ancak kendi halkının geleceğini de belli bir noktaya taşımak istediğini vurguladı. “O yüzden masada çözüm için uğraşırken festivaller, Barcelona futbol kampı iptal ediliyor diye AB’ye BM’ye mektup yazdım. Onlar da cevap vererek bunları doğru bulmadıklarını yazdı” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, kendilerinin reddettikleri çok az şeyin olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Biz her şeyi konuşmaya hazırız. Mesela Erenköy’ü konuşmam dedim. Sebebi New York’ta gelen haritada dört tane yer var, yeni bir şey getirmiyorum, bunları halledelim dedim, sonra diğer getireceklerimizi konuşuruz” diye konuştu. Ankara ile tam bir istişare yürüttüklerinin de altını çizen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, diyalogda hiçbir sıkıntı olmadığını vurguladı ve bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden müzakere yürütmediğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, müzakere olsun diye müzakere değil, bu defa çözüm olsun diye müzakere istediğinin altını çizdi.