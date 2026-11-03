“182 milyon TL borcu ödedik, toplam 1 milyar TL yatırım yaptık”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyenin dört yıllık mali bilançosunu ve gerçekleştirilen yatırımları kamuoyuyla paylaştı.

Uluçay, 2022 yılında görevi devraldığında Gazimağusa Belediyesi'nin 182 milyon TL borcu bulunduğunu belirterek, söz konusu borcun ilk iki yıl içerisinde tamamen ödendiğini ifade etti.

Belediyenin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra yatırımların da sürdürüldüğünü kaydeden Uluçay, dört yıllık dönemde toplam 1 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.