‘Barış Ateşi’ Dikmen’de alevlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde ‘Barış Ateşi’ etkinliklerine başladı.

İlk olarak Dikmen’de bu akşam yanan ‘Barış Ateşi’ önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde yanacak.

Birleşik, Federal bir Kıbrıs amacıyla alevlenmeye başlayan barış ateşine Cumhuriyetçi Türk Partisi, milletvekilleri ve sempatizanlarının yanında birçok kişi destek veriyor.

Dikmen’de gerçekleştirilen eylemde kalabalık, Birleşik, Federal bir Kıbrıs için şarkılar söylüyor, "Kıbrıs'ta Barış Engellenemez", "Çare Federal Kıbrıs", "Göç etmek istemiyoruz", "Yaşasın Halkların Kardeşliği" gibi pankartlar tutuyor.

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışcı