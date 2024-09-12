Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi, 17 Eylül’de “4 Boyutuyla Federasyon” başlıklı panel düzenliyor

Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi, federal çözümün farklı boyutlarıyla değerlendirileceği ve konuşulacağı, “4 Boyutuyla Federasyon” başlıklı panel düzenliyor.

Baraka'dan yapılan açıklamaya göre, panel, 17 Eylül Salı günü saat 20.00’de Baraka Kültür Merkezi lokalinde yer alacak.

Açıklamaya dört temel başlıktan oluşacak olan panelde, "federal çözümün siyasi, emek, ekolojik ve kadın özgürleşmesi mücadeleleri” boyutları üzerinde durulacak.

Açıklamada, panele tüm halkın davetli olduğu belirtildi.