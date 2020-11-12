Bağımsızlık Yolu, Pazar günü eylem yapacak

Bağımsızlık Yolu, pazar günü Lefkoşa’da eylem yapacağını duyurdu.

Basın Yayın Sekreteri Mustafa Keleşzade, yazılı açıklamasında saat 14.00’te Lefkoşa'da, Pronto Çemberinde toplanacaklarını ve Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının iradesinin gasp edildiğini, bu gaspın piknikte kullanacağını savunan Keleşzade, “Onlar şov yaparken biz sokaklarda, alanda olacağız” dedi, tüm kesimleri birlikte ses yükseltmeye çağırdı.

Bağımsızlık Yolu, daha önce “Onlar Mangala, Biz Alana” eylemi için Taşkınköy Spor Kulübü’nde olacaklarını açıklamıştı ama kulüp yönetimi kültür, sanat ve spor gibi faaliyetler haricinde kulübün siyasi etkinliklere ev sahipliği yapmayacağını duyurmuştu.