Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu ekososyalizm konusunda eğitim verdi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen Örgüt Okulu, Mağusa’daki üyelerine ekososyalizm konusunda eğitim verdi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Baraka Kültür Merkezi’nden aktivist Nazen Şansal’ın anlatımıyla gerçekleşen eğitimde, çevre-ekoloji sorunlarının geçmişten bugüne nasıl geldiği ve neden acil bir şekilde ele alınması gerektiği anlatıldı.

Katılımcılar, kapitalist sistemin doğayı ve emeği sömürmesi ile doğayı sadece bir kaynak gibi görmesinin yarattığı sorunları tartıştı.

Açıklamada, bu tür derslerin amacının üyelerin ekolojiye sosyalist bir bakışla yaklaşabilmesini sağlamak ve bu bakışı örgütün genel mücadelesine yansıtmak olduğu belirtildi.