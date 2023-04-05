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Bafra'da trafik kazası.. 2'si çocuk 3 hafif yaralı

Bafra'da trafik kazası.. 2'si çocuk 3 hafif yaralı

Bafra’da 2 aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi hafif yaralandı 

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Bafra’da 2 aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi hafif yaralandı 

Polisin açıklamasına göre, Ahmet Eroğlu (E-45), saat 17.00 sıralarında  yönetimindeki TNU 992 plakalı araç ile kuzey batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçt ve karşı istikametten gelen Fatih Yiğit (E-35) yönetimindeki DE 898 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu hafif  yaralanan Yiğit ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Meyra Yekta (K-6) ve Zeyna Yekta (K-5) kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

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