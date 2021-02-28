Aziz Derebeyler’in üzen vedası
Lefkoşa ‘okullar yolunda’ki 31 yıllık Teksas Büfe’nin işletmecisi Aziz Derebeyler hayatını kaybetti.
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Lefkoşa ‘okullar yolunda’ki 31 yıllık Teksas Büfe’nin işletmecisi Aziz Derebeyler hayatını kaybetti.
Uzun yıllar 20 Temmuz Lisesi okul kantinin işletmeciliğini yapan ve daha sonra Lefkoşa okullar yoluna 1990 yılında açtığı Teksas Büfe’yi 31 yıldır çalıştıran Derebeyler’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Aziz Derebeyler’in cenazesi yarın Lefkoşa kabristanlığında toprağa verilecek.
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