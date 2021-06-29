Azınlık Hükümeti’nin nisabı yine tutmadı

Saat 14:40

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti dün nisap sorunu nedeniyle tamamlayamadığı Meclis Birleşimi’ni bugün de açamadı.

İlk başarısız girişimin ardından verilen 10 dakika aradan sonra Meclis yeniden toplanmayı denedi, yeter sayı olmadığı için toplantı yine 24 saat sonraya, yarına ertelendi.

Saat 14:20

Meclis Genel Kurulu saat 14:20 sıralarında toplanma girişimi yaptı, Azınlık Hükümeti nisabı sağlayamadığı için oturuma 10 dakika ara verildi. Meclis 10 dakika sonra yeniden toplanmayı deneyecek.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu 'izin' olduğu gerekçesi ile birleşime katılmazken, DP Milletvekili Serdar Denktaş da nisaba destek vermedi.

Nisap sorunu nedeniyle tatil öncesi son birleşim olan dünkü toplantısını tamamlayamayan Meclis Genel Kurulu, bugün de ‘nisap sorunu’ nedeniyle henüz toplanamadı.

Saat: 14:00

Saat 10:00'nda toplanması gereken Meclis Genel Kurulu henüz toplanmadı. UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti dün nisap yetersizliği nedeniyle tamamlanamadığı için bugüne ertelenen birleşimi gerçekleştirecek nisaba bugün de henüz ulaşamadı.

UBP'nin Grup toplantısı yaptığı ve sert tartışmalar yaşandığı elde edilen bilgiler arasında. Nisaba destek için beklenen DP Milletvekili Serdar Denktaş'ın da henüz Meclis'e gelmediği elde edilen bilgiler arasında.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Meclis’in tatil öncesi son toplantısı olan dün, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun izinli olduğu için katılmadığı birleşimi açmak için saatlerce DP Milletvekili Serdar Denktaş’ı beklemiş, kulislerde konuşulanlara göre ‘ikna’ etmeye çalışmıştı.

Serdar Denktaş’ın katılımı ile açılan Meclis, gün içinde yine nisabını kaybetmiş, Azınlık Hükümeti’nin nisabı sağlayamaması üzerine de bugüne ertelenmişti.

Bugün saat 10:00’nda açılması gereken Meclis Genel Kurulu, yine Azınlık Hükümeti’nin nisap krizine takıldı.

Şu anda, Hükümet’e mensup ve nisaba destek 23 milletvekilinin hazır olduğu öğrenilirken, adı ‘Bakanlık pazarlığı’ iddiaları ile anılan Serdar Denktaş’ın yine Meclis’te olmadığı da elde edilen bilgiler arasında.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin bugün Meclis Genel Kurulu’nu açamaması halinde, birleşim 24 saat daha ertelenecek. Ancak, yarın ‘Meclis Dostluk Grubu’nun Ankara ziyareti nedeniyle nisabın sağlanması daha da zorlaşacak. Yarından sonra ise Meclis yaz tatili başlayacağından, birleşim için ‘olağan üstü çağrı’ yapılmak durumunda kalınacak.

Gözler UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Denktaş’ı ikna edip edemeyeceğinde ve Meclis Genel Kurulu’nda…