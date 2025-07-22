Aysal: “Yapılan çalışma son derece önemlidir”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. Refet Ramiz’i kabul etti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Doç. Dr. Ramiz, 19 Haziran tarihinde OKKÜ Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Taş Ocakları Çalıştayı’ndaki katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle oluşturulan Ruhsatlandırma Masası Sonuç Bildirgesi, Denetleme Masası Sonuç Bildirgesi ve Rehabilitasyon Masası Sonuç Bildirgesi’ni Aysal’a sundu.

Aysal: “Bilimsel açıdan neler yapılabileceğinin ortaya konulması son derece değerlidir”

Genel Başkan Aysal, kabuldeki konuşmasında, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, ilgili tarafların bir araya gelerek, taş ocakları gibi önemli bir konuda bilimsel açıdan neler yapılabileceğinin ortaya konulmasının son derece değerli olduğunu belirtti.

Konuşmasında KTMMOB’ye bağlı odaların da katılarak destek verdiği Çalıştay sonucunun hayata geçmesinin sağlayacağı faydalara değinen Aysal, yapılan bu önemli çalışmaların rafta kalmaması için katılan ve katılamayan odalarla birlikte çalışılmasının öneminin altını çizdi.

Ülkede toplum yararına yapılan bilimsel çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olacaklarını vurgulayan Aysal, ikincisinin düzenlenmesi hedeflenen Çalıştay’ın bir masasının da mutlaka ilk Çalıştay’ın sonuçlarının uygulaması ve değerlendirmesi için olmasını önerdi.