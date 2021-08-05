‘Avrupa Kıbrıslı Öğrenciler Derneği’ kuruldu

Bir grup Kıbrıslı genç tarafından kurulan Avrupa Kıbrıslı Öğrenciler Derneği (EUCS) faaliyet göstermeye başladı. Avrupa’da eğitim gören veya görmeyi düşünen gençlere yol göstermek ve Kıbrıs kültürünün Avrupa’daki devamlılığını sağlamak amacıyla kurulan gençlik birliği 7 kişilik yönetim kadrosunu seçti.

Birlik, adanın iki tarafından da Kıbrıslı öğrencileri bünyesine katılmaya davet ettiğini bildirdi.

Yönetim kurulu vizyon ve misyonunu şu şekilde açıkladı:

“Temelleri dört Kıbrıslı genç tarafından atılan Avrupa Kıbrıslı Öğrenciler Derneği (European Union of Cypriot Students), 7 kişilik yönetim kadrosuyla Avrupa’da okuyan veya eğitim almayı planlayan öğrencilere yol göstermeyi ve Kıbrıs kültürü ve değerlerinin Avrupa’daki devamlılığını sağlamayı amaçlayan bir gençlik girişimidir.

Birliğin başlıca vizyonu AB ülkeleri arasında köprü görevi görmektir. Derneğimiz hem gençlerin iletişim içerisinde kalmasını kolaylaştıracak hem de ihtiyaç duyulan destek mekanizmasını oluşturmada önemli bir rol oynayacaktır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve Avrupa'da okuyan öğrencilerin girişimiyle ortaya çıkan bu birlik iki toplumlu olup, adanın iki tarafından da bize katılmak isteyen herkesi memnuniyetle karşılayacaktır.

Kıbrıslı genç bireylerin AB’de bulunan eğitim olanaklarını değerlendirebilmesi için doğru bilgiye erişimlerini sağlayan ve yardımlaşma esasında ilerleyen bir topluluk kurmak bu noktada birincil hedefimizdir”.